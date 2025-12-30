Cercado de Lima: Asesinan a balazos a ciudadano extranjero a una cuadra de la plaza Dos de Mayo (GALERÍA)
Un ciudadano extranjero perdió la vida tras ser atacado por sujetos armados en el jirón Angaraes, a pocos metros de la plaza Dos de Mayo. El herido fue trasladado de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, donde se confirmó su fallecimiento, mientras la Policía Nacional acordonó la zona y recogió casquillos de bala para las investigaciones. Familiares y allegados rechazaron que estuviera vinculado a actividades ilícitas.