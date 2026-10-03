Un chofer de la empresa de transporte Lipetsa, conocida como ‘El Triangulito’, fue asesinado a balazos mientras esperaba pasajeros en la antigua Panamericana Sur, a la altura del puente peatonal Las Brisas, en el distrito limeño de Villa El Salvador (VES).

Según testigos, el conductor, cuya ruta cubría el trayecto entre los distritos capitalinos de San Martín de Porres y Villa El Salvador, se encontraba en los exteriores de una universidad cuando un sujeto descendió de una motocicleta, se acercó al bus y disparó tres veces contra él.

El conductor murió en el lugar.

Tras cometer el ataque, el presunto sicario abordó nuevamente la motocicleta, conducida por un cómplice, y ambos huyeron de la zona.

La Policía inició las diligencias para identificar y ubicar a los responsables del crimen.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el asesinato podría estar relacionado con el cobro de cupos a empresas de transporte, aunque esta versión deberá ser corroborada por las investigaciones. El crimen se suma a otros ataques recientes contra transportistas en Lima y Callao.

Tras el asesinato, choferes de la empresa de transporte público Lipetsa decidieron suspender sus labores este sábado.

Más temprano, una combi de la empresa ‘Los Rojitos’ fue atacada a balazos en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, dejando heridos al conductor y a un niño.

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