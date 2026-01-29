Un hombre fue asesinado a balazos mientras observaba un campeonato deportivo en una losa del distrito de Villa El Salvador. El ataque fue perpetrado por dos sujetos a bordo de una moto lineal, quienes huyeron tras el crimen.

La víctima fue identificada como Manuel Izquierdo Zapata, de 34 años, quien se encontraba sentado en las bancas de un centro de esparcimiento deportivo ubicado en el Sector 1, Grupo 21, observando un torneo de vóley junto a un grupo de amigos.

Según información recogida por Exitosa Noticias, Izquierdo Zapata recibió al menos ocho impactos de bala, luego de que uno de los atacantes descendiera del vehículo menor y le disparara a quemarropa, sin mediar palabra.

Ataque generó pánico entre asistentes

Testigos indicaron que los agresores llegaron por la vía principal del sector y se detuvieron frente al Parque Central. Uno de ellos permaneció en la motocicleta, mientras que el otro se acercó caminando hasta la víctima para ejecutar el ataque.

“El chico estaba sentado de lo más tranquilo y de pronto llegaron dos sujetos encapuchados. La moto se quedó en la esquina y uno vino caminando con la pistola”, relató uno de los asistentes, quien precisó que solo la víctima resultó herida durante el atentado.

El ataque sembró el pánico entre los asistentes al campeonato, entre los que se encontraban menores de edad, generando escenas de desesperación en la losa deportiva.

Víctima falleció en el hospital

Tras el atentado, Manuel Izquierdo Zapata fue trasladado de emergencia al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, donde el personal médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

El móvil del crimen aún es materia de investigación. No obstante, una de las principales hipótesis que maneja la Policía Nacional del Perú es que se trataría de un presunto ajuste de cuentas.

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar y capturar a los responsables de este nuevo hecho de violencia que ha generado conmoción entre los vecinos del distrito.