Dos sujetos fueron captados por las cámaras de seguridad del municipio de Villa El Salvador cuando ingresaron al colegio Juan Pablo II, presuntamente con la intención de sustraer los equipos de cómputo que habían sido donados recientemente por el Ejecutivo.

En declaraciones a RPP, Manuel Ramírez, gerente de Seguridad Ciudadana y Vial de la comuna, señaló que los sospechosos ingresaron al colegio tras trepar el cerco perimétrico alrededor de las 3:36 a. m. de este miércoles 26 de agosto.

“Inmediatamente, nosotros activamos nuestro sistema de patrullaje sectorizado y hacemos el cerco correspondiente, para que estos dos sujetos no se fuguen del lugar”, indicó el funcionario edil.

“Este hecho ha durado más o menos 40 minutos en el interior del colegio; (los sospechosos) han sido reducidos por el personal de Serenazgo y han sido puestos a disposición de la Comisaría de Laderas de Villa”, agregó.

La principal hipótesis de las autoridades es que los sujetos ingresaron al colegio con la intención de sustraer los equipos de cómputo que habían sido donados recientemente por el Gobierno.

“Esta aula ha sido dotada de computadoras modernas por la presidenta de la República. Y estos delincuentes, teniendo conocimiento de este hecho, han querido ingresar, robarse esos equipos, hacer daño a los alumnos, sin medir las consecuencias”, sostuvo Manuel Ramírez.

El gerente señaló que las cámaras de seguridad no permitieron determinar si hubo un tercer involucrado en el intento de robo. “Normalmente estos sujetos tienen su ayuda de un ‘campana’ (quien avisa si hay policías cerca), y cuando ellos sustraen el producto piden apoyo inmediatamente para trasladarlo rápidamente con algún vehículo. Pero en ese momento no había ningún vehículo”, refirió.

Cabe señalar que el colegio Juan Pablo II fue uno de los planteles más afectados por las inundaciones registradas en Villa El Salvador y otros distritos de Lima Sur, a raíz de las intensas lloviznas que soportó la capital y el colapso del sistema de desagüe.

Como parte de las labores de recuperación, el Ejecutivo realizó trabajos de limpieza, desinfección y pintado de los ambientes del colegio. Asimismo, el Ministerio de Educación (Minedu) informó sobre la instalación de mallas protectoras y la reposición de mobiliario y material educativo.

En ese sentido, el Minedu implementó un salón de innovación tecnológica equipado con 25 computadoras y conexión inalámbrica a internet. Estos equipos habrían sido el objetivo de los sujetos que ingresaron al colegio, quienes finalmente fueron capturados por las autoridades.