La empresa de transportes Etupsa 73 volvió a operar con su ruta A, que conecta Villa María del Triunfo con el Cercado de Lima, luego de permanecer cerca de 20 días sin servicio. La suspensión se produjo tras un ataque armado contra su terminal, ubicado en el sector de San Gabriel.

Según RPP, los buses de Etupsa 73 comenzaron a salir nuevamente desde su patio de maniobras con una frecuencia de siete minutos. El reinicio del servicio se realiza bajo el resguardo de efectivos de la comisaría José Carlos Mariátegui, ubicada a tres cuadras del paradero.

La paralización temporal de la ruta afectó a los vecinos de San Gabriel, quienes señalaron que debían utilizar entre tres y cuatro unidades de transporte alternativo para llegar a sus centros de trabajo. Esta situación también significó un aumento en sus gastos diarios de movilidad.

Uno de los vecinos de la zona manifestó su alivio por el retorno del servicio y destacó la importancia de esta ruta para sus desplazamientos cotidianos.

“Era un problema por lo que ha habido y anteriormente también ha habido varios problemas. Y en verdad eso preocupa porque nosotros en esta zona mayormente usamos este servicio, que es muy importante para nosotros. Pero lamentablemente por los incidentes que está sucediendo nos afecta a todos nosotros y en realidad nos afecta mucho”, indicó un ciudadano a dicho medio.

La ruta, que conecta Villa María del Triunfo con el Cercado de Lima y atraviesa los distritos de Chorrillos y Barranco, suspendió sus operaciones tras el atentado registrado el pasado 7 de agosto.

Durante el ataque, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta dispararon una ráfaga de 18 balazos contra el portón del patio de maniobras de la empresa.

Cabe recordar que, en junio pasado, la Línea 1 de la misma empresa, que cubre la ruta entre Pachacámac y San Martín de Porres, también suspendió temporalmente sus operaciones luego de sufrir un ataque armado que dejó como saldo la muerte de uno de sus conductores.