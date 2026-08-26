Los preparativos para la visita del papa León XIV al Perú avanzan y el Estadio Monumental aparece como una de las principales opciones para recibir al pontífice en un encuentro multitudinario.

Una comisión del Vaticano visitó el recinto deportivo y la Base Aérea Las Palmas para evaluar las condiciones de ambos lugares.

El padre Juan Bytton, vocero del Arzobispado de Lima, confirmó el recorrido de la delegación llegada desde Roma. “Hoy estamos con la comitiva que ha venido de Roma, Dios mediante, vamos a visitar la Base Aérea Las Palmas (Surco) y luego el Estadio Monumental de la U”, indicó.

Sobre el estadio, explicó que se encuentra “en proceso de evaluación para la realización de un encuentro con los jóvenes, con la sociedad civil de Lima, con varios grupos”. Sin embargo, precisó que la sede todavía no está definida y que la decisión final corresponde a la Santa Sede. La agenda oficial podría conocerse la próxima semana.

INTERÉS NACIONAL

La visita de León XIV fue declarada de interés nacional mediante la Resolución Suprema N.° 132-2026-RE. El pontífice llegará al Perú el 11 de noviembre por la tarde y partirá el 16, un día antes de lo anunciado inicialmente. Su recorrido contempla Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El cambio fue confirmado por monseñor Paolo Rocco: “Él estará aquí, llegará el 11 de noviembre en la tarde y partirá el 16 por la tarde, no el 17. En un primer momento nos habían dicho que las fechas serían 11 y 17, pero el 17 el santo padre tiene ya que estar en Roma”.

La Cancillería contará con un régimen especial para realizar las contrataciones necesarias relacionadas con la visita.