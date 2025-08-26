En un operativo realizado en la zona de Pachacámac, en Villa El Salvador, agentes de la Policía Nacional intervinieron un búnker donde se encontraron armas, municiones y diferentes tipos de droga, entre ellas cocaína, marihuana y tusi, una sustancia sintética de alto riesgo.
Durante la intervención, ocurrida la madrugada del martes, se detuvo a cuatro ciudadanos venezolanos sospechosos de dirigir la venta de drogas en el lugar.
“Se ha encontrado dentro del domicilio a cuatro sujetos de nacionalidad venezolana, con munición, armas de fuego, droga, marihuana, también envasados tipo cigarrillo cocaína y también ketamina, producto con el cual se hace la droga tusi”, informó un agente a cargo del operativo.
El tusi, conocido también como 2CB, es un estupefaciente de la familia de las anfetaminas con efectos parecidos al éxtasis.
De acuerdo con el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (Cedro), su consumo puede ocasionar episodios de pánico, ansiedad, depresión y alteraciones emocionales.
