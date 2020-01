¿Se pudo evitar? El camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) y se incendió ayer en Villa El Salvador, presentó una fuga de gas en setiembre del 2018. La tragedia al sur de Lima ocasionó la muerte de cuatro personas, 46 heridos y una veintena de casas afectadas.

Después de atravesar con dificultad un desnivel en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Villa del Mar, la unidad de placa A2X-847 sufrió una violenta fuga de GLP.

¿Qué había pasado? Una de las mangueras aspersoras del vehículo chocó con esa especie de rompemuelle de tres centímetros de espesor y se fracturó, generando la fuga y rápida expansión del líquido inflamable por toda la zona. En cuestión de segundos una “nube” de gas se extendió 200 metros a la redonda e ingresó a viviendas y locales de comercio cercanos.

Detalle

Alrededor de las 6:50 de la mañana, la Central de Bomberos recibió la alerta de un incendio que se expandía por diversas residencias de una de las vías más transitadas de Lima Sur. Las extensas llamaradas y explosiones sorprendieron a niños, adultos y ancianos en el lugar, quienes corrieron aterrados hacia las calles con solo lo que tenían puesto.

De acuerdo con fuentes de Seguridad del Estado de la Policía Nacional, el encendido de un vehículo cercano al lugar de los hechos generó una ignición (chispa) que ocasionó la combustión rápida sin explosión (deflagración) en el camión cisterna de gas licuado de petróleo (GLP).

El avance del fuego entre las viviendas causó una segunda deflagración en el interior de una de las residencias, causando daños entre las propiedades colindantes y la destrucción de tres vehículos estacionados en la zona; además de la afectación a diversas mascotas. Al menos 17 unidades de los bomberos y del SAMU acudieron al incendio.

De inmediato y ante la desesperación de los vecinos, personal de salud trasladó a los heridos con quemaduras en el cuerpo y dificultad para respirar al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, punto desde el cual se movilizó a quienes presentaban estado de gravedad a nosocomios especializados.

Horas después, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, informó de un total de 46 heridos, de los cuales más del 50% mostraban quemaduras extensas que ponen en riesgo sus vidas y están en “condición muy crítica”.

El incendio causó la muerte instantánea en el lugar de un hombre aún no identificado y, posteriormente, de una niña de 13 años y otro menor de ocho años que era atendida en el Instituto Nacional de Salud del Niño.

“Los 46 pacientes están aún en observación. No podemos decir que hay pacientes fuera de peligro. Hay más del 50% que están en condición muy crítica, que tienen quemaduras en un 80% del área corporal. Eso es muy delicado”, señaló la titular del Minsa a la prensa.

“No solamente el daño es en el momento de la quemadura, hay fallas en los órganos respiratorios y es multiorgánico el problema”, acotó.

Hinostroza también señaló que junto al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) se reportó un total de 20 viviendas afectadas por la tragedia, de las cuales seis fueron destruidas.

Por la noche, el director del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, Carlos León, reveló que la última víctima fallecida, producto de la deflagración de gas en Villa El Salvador, fue una joven de 18 años, reportándose aún en tratamiento a 46 heridos.

Con permiso vigente

Jesús Samanez, jefe Regional de Osinergmin en Lima Sur, confirmó que la cisterna siniestrada en Villa El Salvador, de placa A2X-847 y propiedad de la empresa Transgas, contaba con los papeles y permisos en regla para operar.

“Este camión tanque, que transportaba GLP, tenía la autorización de Osinergmin y también cuenta con una póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractural que cubre daños a terceros. Este camión tanque no ha explotado, probablemente por un problema de tránsito es que se ha producido una fisura en una de las tuberías y se ha perdido GLP”, sostuvo en Canal N, tras descartar que el hecho se habría producido por un choque frontal del vehículo con viviendas de la zona.

Detalló que en Osinergmin le dio los permisos en septiembre de 2019, luego de que se evaluara el vehículo y cumpliera todos los requisitos. El tanque y las tuberías internas, dijo, pasaron las pruebas.

“Hasta el momento, sabemos que es una cisterna formal, inscrita en el registro de Osinergmin, y con póliza vigente. Cabe mencionar que la póliza de seguros es de hasta 200 UIT por daños a terceros”, mencionó.

No obstante, el camión cisterna encendió las alarmas en octubre del 2018 luego de que presentara una fuga de gas cuando se movilizada por la Panamericana Sur en horas de la madrugada. En ese entonces, la compañía aseguró que un desperfecto mecánico había dañado una tubería que desencadenó la emergencia. Sin embargo, se supo que la unidad no contaba con autorización para el traslado de GLP.

Desde el organismo supervisor señalaron a Correo que las unidades que transportan material peligroso son supervisados por entidades privadas, acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal).

“Inacal es el ente encargado a cargo de supervisar a los organismos de certificación y organismos de inspección”, indicaron.

Asimismo, manifestaron que entre los requisitos que debe cumplir una empresa para trasladar GLP, se encuentran contar con inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos, una póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual; así como cumplir con disposiciones de seguridad y de comercialización relativas al sector, autorizaciones de tránsito y circulación vial, y ordenanzas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a los pesos y medidas de acuerdo a los vehículos a utilizar.

Reporte

Entre tanto, Luis Enrique Guzmán, quien ocupa el cargo de gerente general de Transgas EIRL, también está bajo el mando de otras cuatro empresas vinculadas al sector de hidrocarburos y camiones de carga pesada.Correo verificó que Guzmán Escriba fungió del mismo puesto en las firmas Astagas desde setiembre del 2019, G&L Gas del Perú desde abril del 2018, JG Negocios y Distribuciones desde febrero 2016 y, por último, en Inversiones y Negocios GMC desde 2012.El estado de esta última empresa es de suspendida de forma temporal.En el caso de Transgas, se desempeña como titular de la Gerencia General desde noviembre del 2012. Una firma que, hasta el 2 de enero de este año, adeudó 17747 mil soles al Estado peruano, según la Sunat.Este medio intentó comunicarse con la empresa para saber más detalles sobre lo revelado anteriormente. Sin embargo, no tuvimos mayor éxito. La recepcionista encargada de la empresa nos manifestó que horas más tarde la firma se pronunciaría mediante un comunicado.

Es adaptado

La cisterna siniestrada en Villa El Salvador es, además, un vehículo adaptado para tal fin. De acuerdo con su ficha de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el vehículo de placa A2X-847 es de marca Hino y su modelo es el FC4JJUA-NNL, el que, originalmente, no se fabrica para el transporte de combustibles u otros líquidos.

César Gutiérrez, especialista en temas energéticos, refirió a Correo que este tipo de unidades se adapta en el país para el traslado de hidrocarburos, luego de lo cual debe ser sometido a una inspección que certifique la conformidad de las modificaciones efectuadas.

Al respecto, el Osinergmin respondió que los tanques para la carga de GLP -los que, agregó, se fabrican en el Perú o se importan- “deben cumplir con lo que establece el Reglamento de Seguridad, es decir, deberán ser diseñados, fabricados y probados de acuerdo con el Código ASME (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, por su acrónimo en inglés)”.

Testimonio

Luis Palomino Guzmán, conductor del camión cisterna de GLP, contó que al toparse con un desnivel en la pista por la que conducía ciertos conductos del tanque se reventaron causando una deflagración.En su intento por solucionar la brecha en la tubería, indicó a Canal N, terminó siendo afectado por el gas.“La capa reventó por el muro que en la pista han hecho (por el desnivel). Por encima de esa pista yo pasé. Y cuando las llantas delanteras bajaron, en las partes traseras, ahí revienta la capa del tanque, del cisterna. Entonces empieza a salir todo el gas”, sostuvo.“Yo no podía tapar ni cerrar (ninguna válvula) porque estaba en el medio del gas. No podía ver nada y quemaba, el gas quema, por eso me hice a un lado. Yo ya me sentía mal. Estaba ahí hasta que llegaron los bomberos. Ahí recién tomé una mototaxi para irme porque estaba arrojando”, agregó.