La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), desarticuló a la banda criminal denominada “Los Amigos del Sur”, presuntamente dedicada a la extorsión en Lima Metropolitana.

La intervención se realizó en el distrito de Villa María del Triunfo, como parte de las acciones desplegadas durante el estado de emergencia.

Según informó la PNP, el operativo fue resultado de un trabajo de inteligencia policial enmarcado en la política de seguridad del Estado 50/50.

Durante la intervención, fueron detenidos tres presuntos integrantes de la organización criminal, quienes serían responsables de cometer actos extorsivos en agravio de diversas personas.

En el procedimiento, los agentes incautaron municiones, teléfonos celulares, tarjetas bancarias y documentos que servirán para las investigaciones en curso.