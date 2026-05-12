El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró la vacancia de la regidora de la Municipalidad Distrital de Pacocha, Silvia Tintaya Pacheco, según figura en el expediente digital publicado en el portal del organismo electoral.

La decisión se produce luego de la apelación presentada por la ciudadana Beatriz Mantilla Medina, después de que el concejo municipal de Pacocha rechazara inicialmente el pedido de vacancia.

Asistencia era obligatoria

Según se conoció, la causal está relacionada con la inasistencia de la regidora a sesiones de concejo convocadas de manera presencial y solo lo hacía de manera virtual mediante enlaces proporcionados por la Secretaría General.

El JNE consideró fundada la apelación al determinar que la normativa municipal no contempla la realización de sesiones mixtas, por lo que la asistencia presencial era obligatoria cuando así se consignaba en las citas oficiales.