Efectivos del Área Antidrogas (AREANDRO) de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron en flagrancia a Juan Carlos Zevallos Rivera, conocido con el alias “El Brujo”, por su presunta participación en la comercialización de sustancias ilícitas en la ciudad de Moquegua.

Según información policial, el intervenido operaba en un inmueble ubicado en la calle Omate, donde vecinos habían denunciado reiteradamente la venta y consumo de sustancias psicotrópicas, así como alteraciones al orden público.

Intervención se realizó tras denuncias vecinales

Ante las constantes quejas de los residentes, la unidad especializada intensificó los patrullajes tácticos y acciones preventivas en la zona.

Como resultado de estas acciones, los agentes lograron ubicar al sospechoso en el sector Fundo Chimba Alta, en el camino hacia la vía Paisajista del Rayo, donde fue intervenido por el personal policial.

Durante la intervención, se procedió al registro personal del individuo, lo que permitió encontrar diversas sustancias ilícitas en su poder.

Incautan cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Según el reporte policial, los agentes incautaron 15 ketes de clorhidrato de cocaína, así como envoltorios y bolsas que contenían marihuana (Cannabis sativa).

Además, se decomisaron dos teléfonos celulares y 668 soles en efectivo, presuntamente producto de la comercialización de sustancias ilegales.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias e investigaciones de ley.

De acuerdo con la Policía, el intervenido será procesado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas (TID), tipificado en la legislación penal peruana.