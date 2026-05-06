Agentes de la Policía Nacional del Perú detuvieron a un falso taxista tras intentar ultrajar sexualmente a una mujer de aproximadamente 34 años, cuando se retiraba a su domicilio tras participar de una fiesta el fin de semana en la ciudad de Moquegua.

Según se conoció, la víctima y una amiga bajo aparentes signos de ebriedad cuando se retiraban de un local céntrico de la calle Moquegua, abordaron un taxi con destino a sus viviendas ubicadas en el distrito de Samegua.

Despertó y lo tenía encima

Una de las ocupantes se habría bajado a la altura del instituto superior tecnológico público José Carlos Mariátegui, mientras que la otra fémina se habría quedado dormida. Cuando despertó observó que el taxista estaba encima de ella intentando someterla a sus bajos instintos.

En un descuido de su agresor logró llamar a sus familiares y con gritos de auxilio alertó a los vecinos, logrando que la Policía lo intervenga, siendo conducido a la comisaría de Samegua para las investigaciones correspondientes.