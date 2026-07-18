El intento de robo a una institución que atiende a niños con necesidades educativas especiales terminó con un delincuente detenido y una docente lesionada tras enfrentarlo para evitar el hurto.

Inseguridad escolar

El hecho ocurrió la mañana del viernes 17 de julio en el CEBE “Francisco Bolognesi Cervantes”, en Marcona, donde agentes de Serenazgo y la Policía Nacional lograron capturar al sospechoso cuando intentaba escapar con equipos y otros bienes sustraídos del plantel.

Según el personal de la institución, el hecho fue descubierto alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando la directora alertó a una docente sobre la presencia del intruso dentro del colegio. Al acudir al lugar, la profesora encontró a dos serenos que lograron reducir al sujeto en la parte frontal del plantel. La institución denunció que el presunto ladrón alcanzó a sacar tres computadoras, equipos de sonido, productos de Qali Warma y otros bienes, aunque parte de los objetos fueron abandonados durante la fuga.

La docente explicó que la institución ya había solicitado anteriormente mayor resguardo policial e incluso ser incluida en las rutas de patrullaje debido a los constantes problemas de inseguridad en la zona. Asimismo, indicó que el cerco eléctrico no funciona y que la parte posterior del colegio permanece vulnerable, por lo que gestionaban la colocación de ladrillos donados por la empresa Marcobre para reforzar el perímetro y evitar nuevos ingresos de personas ajenas.

Las primeras indagaciones señalan que el detenido habría ingresado por la parte posterior del plantel, donde existen daños en el cerco perimétrico. Aunque solo una persona fue capturada, no se descarta la participación de otros implicados, ya que, según los trabajadores, la cantidad de bienes sustraídos hace presumir que más de un individuo habría intervenido en el robo.

Como consecuencia del incidente, las clases fueron suspendidas mientras la Policía realizaba las diligencias en el local educativo. La directora formalizó la denuncia y fue derivada al médico legista debido a las lesiones sufridas durante el forcejeo con el delincuente, quien permanece detenido y afronta investigaciones por este caso.

En tanto, moradores exigieron a las autoridades locales reforzar la seguridad en el CEBE, instalar cámaras de videovigilancia y culminar las mejoras en la infraestructura del colegio. Docentes y padres de familia expresaron su preocupación por los reiterados hechos delictivos que afectan a una institución dedicada a la atención de niños con necesidades educativas especiales y pidieron acciones inmediatas para garantizar la protección de estudiantes, docentes y trabajadores.

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