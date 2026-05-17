La tranquilidad se rompió cuando un grupo de comuneros llegó hasta el sector de Talaca, allí varias viviendas estaban pintadas con la palabra “observada”. Tras un altercado, 17 casas fueron blanco de ataques, ocho terminaron destruidas.

Policías de la comisaría de Chilca lograron retener a la presidenta de la comunidad campesina de Azapampa, Elizabeth Vilcahuamán y otro directivo.

Los afectados señalaron que obtuvieron sus terrenos con la exjunta directiva encabezada por Rosa Poma, por lo que se encontraban en posesión de su lote en Talaca, colindante con el cerro Capilla Pata en Azapampa, donde incluso ya habían instalado sus viviendas con calaminas y palos, que el viernes terminaron siendo derribadas.

ALTERCADO

La tarde del viernes, policías fueron alertados que a la altura de los bosques de Azapampa en Chilca, se suscitaba una alteración a la orden.

En el lugar los agentes hallaron a un grupo de 50 personas que decían ser comuneros de Azapampa, cargando palos y picos, los mismos que derribaron 8 viviendas prefabricadas de: María Girón Ricaldi (28), Alcides Sapallanay R. (25), Rubén Sapallanay R. (23), Lucy Romo S. (23), Viviana Sapallanay S. (62), Ana Loayza P. (55), Betzaida Cruz R. (33) y Felicita Sapallanay C. (51).

Los afectados mencionaron que ingresaron a sus predios sin su autorización y ocasionaron daños materiales.

Tras la denuncia, se retuvo a Elizabeth Vilcahuamán Bravo (52) y Gabriel de la Cruz (29), quienes fueron sindicados como los azuzadores. Ambos fueron llevados a la comisaría de Chilca por el presunto delito de usurpación.

“Son malvados, han venido para destrozar nuestras casas y ahora quién nos devuelve nuestras calaminas, puertas y todo lo que gastamos”, dijeron los pobladores.

Por su parte, allegados a Elizabeth Vilcahuamán, dijeron que fueron otros los que causaron los daños porque hay ciudadanos que no forman parte de la comunidad de Azapampa.