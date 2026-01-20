Un adulto mayor perdió la vida tras caer al río Huachón, que se encuentra desbordado debido a las intensas lluvias, cuando intentaba cruzar un puente artesanal en el sector de Alancoy, distrito de Huachón, región Pasco.

La víctima fue identificada como Pedro Espinoza (65), quien el sábado 17 de enero intentó atravesar la precaria estructura, la cual cedió por la fuerza del caudal, provocando su caída y posterior desaparición en las aguas.

Tras el hecho, solo su carga de leña fue hallada río abajo, mientras efectivos de la Policía Nacional, Serenazgo, autoridades locales y pobladores iniciaron labores de búsqueda, pese al riesgo que representa el incremento del caudal.

Las autoridades exhortaron a los caseríos ubicados aguas abajo a mantenerse en estado de alerta y reportar cualquier indicio a la comisaría o Serenazgo de Huachón.

El hecho vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de las zonas rurales, donde la falta de infraestructura segura expone a la población a graves riesgos durante la temporada de lluvias.