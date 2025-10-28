Durante el último fin de semana, el personal de seguridad del penal de Cochamarca detectó a dos mujeres que intentaron burlar los controles para ingresar objetos prohibidos al establecimiento penitenciario. Una de ellas, de 50 años, llevaba un dispositivo USB oculto entre sus pertenencias, mientras que la otra pretendía ingresar una sustancia ilícita escondida en su cuerpo.

Las acciones de control permitieron descubrir ambas irregularidades antes de que las visitantes tuvieran contacto con los internos. Los agentes procedieron a intervenirlas y ponerlas a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

El general Eloy Lara Bendezú destacó que estos casos evidencian la importancia de los protocolos de seguridad aplicados en los centros penitenciarios, que permiten prevenir el ingreso de elementos que podrían poner en riesgo la seguridad del penal y de las personas privadas de libertad.