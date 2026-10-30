La provincia de Pisco fue escenario del X Seminario Nacional de Manejo Integrado de Zonas Marino-Costeras, evento que contó con la participación del ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, y congregó a investigadores, pescadores artesanales, especialistas de diversas instituciones y representantes de la sociedad civil organizada. La inauguración estuvo a cargo del alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, quien destacó la importancia de intercambiar conocimientos sobre los ecosistemas marino-costeros.

Seminario en Pisco

“Para mí es un verdadero honor darles la bienvenida a este magno evento, el cual servirá para intercambiar conocimientos sobre nuestros frágiles ecosistemas”, dijo el alcalde de Pisco.

Durante el seminario se abordaron temas relacionados con el Fenómeno El Niño, los recursos hidrobiológicos, la calidad ambiental de las bahías, el monitoreo ambiental y la producción de conchas de abanico en sistemas de hatchery, entre otros.

En la ponencia se precisó que el país cuenta con aproximadamente 3080 kilómetros de costa y que cerca del 60 % de la población vive en la franja costera. En ese contexto, sostuvo que el Fenómeno El Niño también puede representar oportunidades económicas, como ejemplo, mencionó la posibilidad de una mayor producción de conchas de abanico durante estos eventos climáticos. Sin embargo, advirtió que, si no se adoptan medidas para organizar su aprovechamiento, podría repetirse una situación similar a la ocurrida con la sobreproducción de mango, que terminó desperdiciándose por falta de planificación.

El ministro del Ambiente, sostuvo que el calentamiento global es una realidad que obliga a modificar los hábitos de consumo, producción y convivencia. Advirtió sobre los efectos del cambio climático en los glaciares peruanos. Indicó que algunos habían perdido el 71 % de su nieve y alertó sobre las consecuencias que esta situación podría tener en la disponibilidad de agua dulce durante los próximos años. En ese sentido, remarcó la necesidad de impulsar investigaciones, modificar la manera en que las ciudades gestionan el recurso hídrico y promover una mayor responsabilidad en su consumo.

Asimismo, se anunció que el Ministerio del Ambiente pondría en marcha una campaña nacional de educación ambiental para promover cambios de hábitos y formar ciudadanos comprometidos con el cuidado del entorno. Señaló que esta labor debía involucrar a las familias, las instituciones y los centros educativos, con el objetivo de preparar a las nuevas generaciones frente a un escenario climático cada vez más exigente.

También destacó la organización de más de 2,000 pescadores artesanales, quienes, de acuerdo con lo señalado durante su intervención, vienen promoviendo prácticas de pesca responsables y rechazando el uso de dinamita y determinadas artes de pesca.

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