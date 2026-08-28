Los funcionarios de la Municipalidad de Sullana e integrantes de los sindicatos de obreros ediles acordaron implementar el horario nocturno del servicio de limpieza pública, luego de una mesa de trabajo y diálogo.

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Durante la reunión se explicaron las razones de esta propuesta y se escucharon las opiniones y pedidos de los representantes de los trabajadores. Tras ello, los sindicatos presentes expresaron su conformidad con el trabajo nocturno y se acordó implementar el horario de 9 de la noche a 5 de la tarde.

Asimismo, las autoridades solicitaron el apoyo de los vecinos para contribuir con el orden y la limpieza de la ciudad, retirando sus residuos en los horarios que han sido establecidos.