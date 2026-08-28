Funcionarios de la comuna de Sullana sostuvieron una reunión con integrantes de los sindicatos de obreros
Funcionarios de la comuna de Sullana sostuvieron una reunión con integrantes de los sindicatos de obreros

Los funcionarios de la Municipalidad de e integrantes de los sindicatos de obreros ediles acordaron implementar el horario nocturno del servicio de limpieza pública, luego de una mesa de trabajo y diálogo.

Durante la reunión se explicaron las razones de esta propuesta y se escucharon las opiniones y pedidos de los representantes de los trabajadores. Tras ello, los sindicatos presentes expresaron su conformidad con el trabajo nocturno y se acordó implementar el horario de 9 de la noche a 5 de la tarde.

Asimismo, las autoridades solicitaron el apoyo de los vecinos para contribuir con el orden y la limpieza de la ciudad, retirando sus residuos en los horarios que han sido establecidos.

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