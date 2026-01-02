Pobladores y transportistas pidieron a las autoridades la erradicación de las aguas de desagues que se encuentran estacandas en la avenida Tangarará, frente a la Corte Superior de Justicia de Sullana y cerca del nuevo Hospital de Apoyo II-2, en el sector oeste de la provincia de Sullana.

Este problema radica desde hace varios días y hasta ayer, dicho problema aún continuaba. “Los olores son insoportables y más en esta época de calor. Hemos hecho los reclamos para que saquen totalmente estas aguas, pero hasta hoy (ayer), siguen acá”, señaló un poblador de dicha zona.

Cabe recordar que hace unos días, la Municipalidad Provincial de Sullana informó que, en coordinación con la Eps Grau, atendieron la emergencia generada por la falla de las bombas de impulsión de desagüe en la cámara de bombeo ubicada en Nueva Sullana, situación que ocasionó el desborde de aguas residuales en la avenida Tangarará, a la altura de la Corte Superior de Justicia de Sullana. Además, que dispusieron el desplazamiento de un camión hidrojet para labores de succión y limpieza en la zona afectada.