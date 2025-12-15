El alcalde distrital de Querecotillo, en la provincia de Sullana, Alex Seminario Ramírez, fue captado reunido con el precandidato a la presidencia de la República, Alfredo Barnechea, de Acción Popular, en un local de esta ciudad y, según un especialista, habría infringido la normativa de neutralidad electoral dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones y podría ser sancionado.

Según los videos difundidos en redes sociales, Barnechea llegó el pasado 25 de noviembre a un local ubicado en la carretera Sullana-Alamor en el distrito de Querecotillo. Ahí, según las imágenes, se reunió con Seminario y decenas de personas más, ligadas a dicho partido político.

Ante esto, el abogado Juan Carlos Alamo Castro, especialista en Derecho Electoral y Municipal, y egresado de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE, indicó que el alcalde habría vulnerado la neutralidad electoral.

“Sabiendo que estamos en pleno proceso de elecciones 2026, el realizar estos actos proselitistas, más aún, cuando él es una autoridad, como lo es un alcalde, debería revestir una serie de sanciones. Presumo que el Jurado Electoral Especial (JEE) a través de los fiscalizadores, determinarán la aplicación de la Resolución 112-2025, iniciando un procedimiento porque el señor alcalde de Querecotillo habría infringido la norma de neutralidad”, dijo Alamo.

Señaló que son varias circunstancias que el JEE va tener que analizar para ver si existe una infracción al deber de neutralidad.

El especialista añadió que, “lo que apreciamos en el video, nos da un alto indicio de que puede existir este quebramiento del deber de neutralidad, pero hay que seguir un debido proceso”, señaló.

Indicó que Alex Seminario podría ser sancionado. “Si hablamos de sanciones, puede ir desde una amonestación pública, hasta una multa, que puede ir desde 30 UIT hasta 100 UIT”, enfatizó Juan Carlos Alamo.