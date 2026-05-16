Más de diez alumnas terminaron desmayadas y descompensadas en la institución educativa Manuel Escorza del distrito de Castilla, en Piura, luego de que el personal de salud realizara una fumigación en los exteriores del plantel a pesar de la presencia de los estudiantes.

El incidente se registró la mañana de ayer, cuando efectuaron una jornada de fumigación en los alrededores del colegio ubicado en el asentamiento La Primavera. El humo de los productos químicos llegó hasta el interior del plantel y las aulas, afectando a los estudiantes.

“Se sabe que hay desmayados por, supuestamente, la fumigación que han realizado en los alrededores (del colegio). Yo vivo cerca y me enteré porque las madres estaban sacando a niños desmayados a bordo de ambulancias, por eso vine y retiré a mi hija y a los amigos de ella”, señaló una madre de familia.

Indicó que el jueves, junto a otras madres, consultaron a los encargados del colegio si habría clases a pesar de la fumigación y les aseguraron que sí, por lo que enviaron a sus hijos a la escuela, sin imaginar que el humo se propagaría y varios niños terminarían afectados.

“En un grupo de WhatsApp hay madres señalando que sus hijas están mal en casa y preguntando qué pueden hacer o qué les pueden dar. Esto ocurrió después de que se marcharan a sus casas (tras el incidente)”, añadió.

Ante lo sucedido, personal médico del SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias) llegó al colegio y trasladó a varias alumnas al establecimiento de salud de la zona, incluso, cargándolas en brazos junto a sus madres.

“Me estoy yendo a la casa a ver los documentos de mi hija y luego de inmediato llevarla al centro de salud para que la atiendan. Es la primera vez que le ocurre esto. Nos dicen que ha sido porque han estado fumigando”, indicó una desesperada madre que iba junto a su hija del nivel secundaria.

Mientras que otras llegaron para retirar a sus menores del colegio. “Mi hija me cuenta que en la mañana, a la hora que han ingresado a las aulas, el olor era muy fuerte por el tema de la fumigación y, a pesar que las ventanas estaban abiertas, era imposible que el olor salga. Incluso, del aula C (de quinto de secundaria) han habido seis niñas que se han descompensado”, dijo otra madre de familia.

Ante esto, cuestionaron la realización de la fumigación a pesar de estar en horas de clases.