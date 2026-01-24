Amplían vacunación contra el dengue en la región Piura La vacunación contra el dengue en la región Piura ha sido ampliada a nuevos grupos etarios y poblaciones estratégicas, como parte de las acciones preventivas frente al incremento de casos durante la temporada de lluvias. Estiman vacunar a más de 20 000 personas entre personal de salud y Fuerzas Armadas, y unas 30 000 dosis adicionales para el grupo de jóvenes de 17 a 20 años.

Así lo informó la licenciada Natalia Villalón, coordinadora regional de la Estrategia de Inmunizaciones de la Diresa Piura, quien dijo que la inmunización se aplica ahora a la población general de 10 a 20 años, mientras que, en el personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y trabajadores de salud, el rango se amplía hasta los 59 años.

La medida fue oficializada mediante un documento recibido el último viernes y su implementación se inició de inmediato desde el sábado, con jornadas de vacunación continuas durante el fin de semana.

Villalón precisó que, además de administrar primeras dosis, se viene reforzando la búsqueda activa de personas pendientes de recibir la segunda dosis, especialmente en el grupo de 10 a 16 años, con el objetivo de completar los esquemas antes del periodo de mayor incidencia del dengue.

Para alcanzar a los nuevos grupos priorizados, la estrategia contempla intervenciones en academias, centros vocacionales, institutos y universidades, así como visitas a cuarteles, comisarías y establecimientos de salud. Asimismo, se han coordinado puntos adicionales de vacunación en espacios universitarios y operativos directos en instalaciones militares y policiales, con el respaldo de las autoridades correspondientes.

En cuanto a las metas, la Dirección Regional de Salud estima vacunar aproximadamente a 20 mil personas entre personal de salud y Fuerzas Armadas, además de unas 30 mil dosis adicionales para el grupo de jóvenes de 17 a 20 años, alcanzando un promedio de 50 mil dosis a aplicar en esta nueva fase. Respecto al grupo inicialmente priorizado, se informó que la cobertura de primeras dosis ya llegó al 100 %, mientras que las segundas dosis registran un avance del 83 %.

Finalmente, la coordinadora regional exhortó a la población a confiar en la vacunación, recordando que se trata de una vacuna segura y eficaz, que requiere dos dosis para brindar una protección superior al 90 % contra las formas graves de la enfermedad. “Un pequeño pinchazo es mejor que una enfermedad grave”, subrayó, al invocar a padres de familia y jóvenes a completar su esquema de inmunización.