ANIN y MINAM supervisan avances del radar meteorológico del Sistema de Alerta Temprana en Piura.

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) que ejecuta el proyecto Sistema de Alerta Temprana en Piura (SAT – Piura), acompañó a la ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, en una visita de supervisión a los avances en la instalación del radar meteorológico, una pieza clave para fortalecer la prevención frente a fenómenos climáticos extremos, principalmente precipitaciones pluviales.

Durante el recorrido, se dieron a conocer los avances en la implementación del radar meteorológico WRM200, cuya tecnología permitirá mejorar la capacidad de monitoreo y anticipación ante lluvias intensas, contribuyendo a salvaguardar a la población, reducir pérdidas materiales y fortalecer la resiliencia de las comunidades expuestas al riesgo climático.

La gerenta de ANIN, responsable de este proyecto explicó las características técnicas de este componente, un radar de banda C con tecnología de doble polarización y un rango de detección de hasta 250 kilómetros, diseñado para medir con alta precisión la precipitación y detectar fenómenos meteorológicos severos.

Asimismo, detalló que el equipo está preparado para operar en condiciones tropicales, gracias a su capacidad para corregir la atenuación generada por lluvias intensas y su avanzado sistema de procesamiento de señales, lo que permite obtener información meteorológica más precisa.

Durante la explicación técnica, se indicó que el funcionamiento del radar se basa en la emisión de pulsos de microondas a través de una antena parabólica. Estas ondas rebotan al entrar en contacto con partículas de precipitación como gotas de lluvia, granizo o nieve. Posteriormente, el radar recibe las señales reflejadas y las procesa para identificar dónde está lloviendo y con qué intensidad, qué tipo de precipitación se registra, y en qué dirección y velocidad se desplaza una tormenta.

El SAT Piura, gestionado y ejecutado por la ANIN, constituye una herramienta fundamental para fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la región, permitiendo mejorar la vigilancia meteorológica y emitir alertas oportunas que faciliten la toma de decisiones de las autoridades y la población ante posibles emergencias.