Un mototaxista fue asesinado de tres balazos, uno de ellos cerca del corazón, mientras se encontraba en un bar del asentamiento Nueve de Octubre, en la provincia de Sullana.

El ataque ocurrió cerca de las 5:40 de la tarde de ayer, cuando dos sicarios llegaron a un local situado en la calle Vichayal, cerca del establecimiento de salud de la zona. Uno de ellos ingresó y, ante la mirada de varios testigos, disparó contra Kevin Hidalgo Navarro, de 25 años.

Según allegados a la víctima, los disparos impactaron en su pecho. Incluso, uno de los proyectiles atravesó el DNI que llevaba en el bolsillo de su camisa y se alojó cerca del corazón, lo cual habría sido determinante para su fallecimiento.

Hidalgo fue trasladado de emergencia al Hospital de Apoyo II-2, en la avenida Santa Rosa, sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su deceso, ante el dolor de su señora madre y otros seres queridos.

La Policía del Depincri, junto a la fiscal penal de turno, llegaron al nosocomio para realizar las diligencias y trasladaron el cadáver a la morgue del Ministerio Público.

Se conoció que la víctima laboraba como mototaxista y obrero, entre otros oficios. Tras su muerte, deja en la orfandad a una niña de aproximadamente 3 años de edad.

Según cifras oficiales del Sinadef (Sistema Informático Nacional de Defunciones), la región Piura registra en lo que va del año, 22 homicidios.

Uno de los últimos crímenes ocurrió la tarde del pasado 3 de marzo, cuando sicarios asesinaron a balazos al dirigente de construcción civil, César Augusto Rodríguez Espinoza, conocido como “El Pollero”, cuando se trasladaba en su camioneta por el paseo Turicarami y cerca de la plaza Bolognesi. Además, una mujer que iba con él, resultó herida.