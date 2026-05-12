De un certero disparo en la cabeza fue asesinado un ciudadano de nacionalidad venezolana cuando se encontraba con un grupo de amigos libando licor en el exterior de un hospedaje, ubicado en el asentamiento Micaela Bastidas, en el distrito de Veintiséis de Octubre, en la provincia de Piura.

El hecho ocurrió a las 2:15 de la madrugada de ayer lunes, cuando una llamada a la base del serenazgo de Veintiséis de Octubre alertó al personal, quienes se apersonaron hasta el hospedaje “La Florencia”, ubicado en la manzana E1, lote 2 del asentamiento Micaela Bastidas, frente a la institución educativa del mismo nombre.

Al llegar, los serenos encontraron varios rastros de sangre, además de vidrios en las escaleras. Se conoció que un grupo de personas había estado libando licor en el hospedaje, y de pronto aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes realizaron diversos disparos contra los presentes.

Una de las balas le cayó en la cabeza al venezolano Miguel Eduardo Ramos Ramos (27 años), quien resultó gravemente herido, siendo auxiliado y trasladado de emergencia hasta el hospital Santa Rosa de Piura por sus famliares, donde lamentablemente falleció horas después.

En el lugar, los serenos encontraron una motocicleta de placa 2270-OP, la cual pertenecería al occiso Miguel Eduardo Ramos Ramos.

Posteriormente, se hizo presente el personal de la sección de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) y de la Oficina de Criminalística (Oficri) para recoger alguna evidencia dejada por los autores del crimen. La policía encontró casquillos de balas.

El cuerpo del extranjero, por orden del Ministerio Público, fue llevado e internado en la morgue del Instituto de Medicina Legal para practicarle la necropsia de ley respectiva y determinar la causa de su fallecimiento.