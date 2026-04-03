Sicarios a bordo de dos motocicletas atacaron de varios disparos al dueño de un bar en el distrito de Querecotillo, en la provincia de Sullana. Durante el ataque, un mototaxista que se encontraba en la zona también resultó herido.

[PUEDES VER: Autoridades retiran propaganda de partidos políticos en Sullana]

El ataque se registró la tarde del jueves 2 de marzo en el barrio Obdulio Rivera. Hasta ahí llegaron dos motocicletas con cuatro sujetos a bordo. Uno de ellos descendió y atacó de cuatro balazos a Segundo Merino Olaya, conocido cariñosamente por sus amigos como “Colaya”.

Según los vecinos, Merino había salido de su vivienda -donde también funciona un local de venta de comida y cerveza- cuando fue interceptado por los criminales, quienes lo atacaron a balazos sin mediar palabra, disparándole directamente a la cabeza ante la mirada de los vecinos y transportistas que atinaron a correr para ponerse a buen recaudo.

Tras ello, el dueño del local que quedó tendido en el frontis de su inmueble, fue trasladado por los vecinos en un vehículo hacia el Hospital de Apoyo II-2 del sector oeste de Sullana. Hasta el cierre de la edición, su estado de salud era muy delicado y permanece internado.

Mientras que el mototaxista Juan Agurto, que se encontraba cerca de la zona del ataque, le impactó un balazo en una de las manos y fue conducido al establecimiento de salud de Querecotillo y se supo que su estado de salud es estable.

Los efectivos policiales del Depincri que llegaron a la escena del crimen, realizaron las diligencias y recabaron diversas declaraciones de testigos para ir esclareciendo el caso del ataque en esta localidad.

Este nuevo hecho criminal ocurre luego que hace tres días, sicarios abatieron a balazos al empresario y dueño del centro recreacional El Emporio, Daniel Agurto Vílchez. Asimismo, del suboficial de la PNP Kevin Quezada Morales.