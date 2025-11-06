La Contraloría de la República advirtió una serie de deficiencias en la construcción del polideportivo en el asentamiento humano Chiclayito, del distrito de Castilla, como cangrejeras y segregaciones, según la inspección realizada a la obra. El Gobierno Regional de Piura es la institución que financia la obra.

Según el informe N° 087-2025-OCI/5349-SCC emitido por la Contraloría a través del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Piura, se detectaron presuntas irregularidades en la construcción del proyecto “Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y recreativa en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre de la provincia de Piura”, específicamente al avance de ejecución de la obra en el polideportivo del aentamiento Chiclayito, que ejecuta el Consorcio Piura.

De acuerdo con la inspección realizada por la comisión de control el 2 de octubre de 2025 a la obra del polideportivo del A.H Chiclayito, se detectaron cangrejeras en las graderías de las tribunas, es decir vacíos en el concreto.

La Contraloría afirmó que estas deficiencias son resultado de procesos constructivos deficientes que no cumplen con las especificaciones técnicas, las cuales exigen una resistencia a la compresión del concreto.

“La comisión de control, en la visita de inspección, advirtió deficiencias en la colocación de concreto ubicado en los laterales de las gradas de tribunas, evidenciándose cangrejeras y segregación de concreto, dejándose ver la acumulación de agregado grueso y pérdida de finos [...]. La cangrejera es un vacío que queda en el concreto, debido que el mortero no llena completamente los espacios entre las partículas de agregado grueso”, indica el informe de Contraloría.

El informe de control agrega que, según el contrato N° 005-2025-GRP del 10 de enero, se configura un supuesto de aplicación de penalidad para la empresa supervisora (Consorcio Anca), por aprobar trabajos mal ejecutados. El contrato de supervisión prevé una penalidad por cada caso detectado.

“La normativa establece que el contratista es responsable de ejecutar correctamente la totalidad de las prestaciones y que el supervisor es responsable de velar por la correcta ejecución técnica de la obra”, dice el informe de OCI.

Los auditores afirman que lo descrito, pone en riesgo la calidad y vida útil de la obra, en perjuicio de los beneficiarios, configurando además un supuesto de aplicación de penalidad.

Durante la misma inspección a la obra, se verificó la falta de control de los documentos de gestión de seguridad (elaboración y firma de Análisis de Trabajo Seguro). “Se constató que los trabajadores vienen laborando sin realizar y sin elaborar correctamente los documentos de gestión de seguridad diaria”, dice OCI.

Subraya que esto pone en riesgo la integridad y seguridad de los trabajadores y es sujeto a aplicación de penalidad para el contratista y la empresa supervisora.