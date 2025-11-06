El ex secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad nacional de Piura (UNP), Lucio Arana, rechazó enérgicamente la agresión cometida por el miembro de seguridad del rectorado, Miguel Saavedra, contra la Dra. Socorro Granda Chunga, docente de reconocida trayectoria en la UNP y excandidata en las últimas elecciones.

“Ante los lamentables hechos ocurridos el día de martes, difundidos ampliamente a través de las redes sociales, donde se observa la cobarde y matonezca agresión cometida por un miembro de seguridad del rectorado, contra la Dra. Socorro Granda Chunga expreso mi más enérgico rechazo a este acto deplorable que denigra la dignidad de la docencia universitaria”, precisó Arana.

El también docente criticó que han transcurrido más de 24 horas desde los hechos y, lamentablemente, las autoridades universitarias no han emitido ningún pronunciamiento oficial, lo cual muestra “una preocupante indiferencia ante la violencia dentro del propio campus universitario”.

“En mi condición de ex secretario general del Sindicato de Docentes Universitarios de la UNP, considero necesario emplazar a las autoridades competentes a tomar acciones inmediatas y ejemplares contra este sujeto agresor, conforme a las formalidades administrativas y al debido proceso, disponiendo su separación definitiva de la institución”, manifestó Arana.

También cuestionó la inacción del actual rector encargado de la UNP, Enrique Cáceres Florián, y de otras autoridades universitarias, “los haría cómplices morales de estos hechos, que constituyen una afrenta al honor y la dignidad de la persona humana, derechos consagrados en nuestra Constitución Política del Perú, en la Ley Universitaria N.° 30220 y en el Código de Ética de la Función Pública. La comunidad universitaria exige respeto, justicia y sanción. Ningún cargo ni poder institucional justifica el abuso o la violencia”.