Los docentes y trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de Piura (UNP) iniciaron una huelga nacional indefinida y un paro, respectivamente, para exigir mejoras salariales y pago de beneficios sociales. Ellos cerraron las puertas de esta casa superior de estudios.

Desde las primeras horas de la mañana de ayer, los docentes y trabajadores se apostaron en el exterior de esta casa superior de estudios y cerraron las puertas para impedir el ingreso.

El catedrático Luis Saavedra explicó que son 800 docentes nombrados y 200 contratados los que se sumaron a la huelga nacional indefinida para exigir la homologación de sus sueldos.

“Iniciamos una huelga indefinida debido a la desidia de los gobiernos que han pasado y que se han olvidado de la educación y ahora nos están dejando de lado. Pedimos que se cumplan las leyes que ellos mismos crean, como es la ley de homologación, que ya tiene más de cuatro décadas y aún no se cumple. Le aumentaron a los militares, a los policías y a la docencia universitaria se ha olvidado y por eso estamos luchando por esa homologación con los jueces, que representa un aumento del 80%”, explicó Saavedra.

Agregó que también están solicitando mayor presupuesto para las universidades. “El Gobierno no se preocupa en la infraestructura, en la contratación de más docentes y ahora se han creado tres universidades públicas en Piura y eso significa que se reducirá el presupuesto para la UNP”.

Por su parte, los administrativos indicaron que un total de 800 trabajadores de la UNP vienen siendo perjudicados con la falta de pago del Cafae, correspondiente al mes de octubre del 2025; el Cafae es parte de la remuneración desde el año 2022.

Precisaron que al trabajador universitario se le ha entregado las boletas de pago de octubre, incluyendo la boleta del Cafae, a pesar que no se le ha abonado.