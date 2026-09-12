Los titulares de diversas instituciones de la provincia de Sullana e integrantes de la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales (CIPCE), sostuvieron una reunión para garantizar la legalidad y la transparencia en las próximas Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre.

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La jornada estuvo liderada por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Sullana, donde acordaron fortalecer la coordinación entre la Subprefectura, Municipalidad de Sullana y Policía Nacional para garantizar que los mítines de cierre de campaña se desarrollen de manera ordenada y segura.

Asimismo, el JEE participará en los operativos de prevención del delito y se coordinarán capacitaciones para los actores electorales sobre la prevención de delitos electorales. En tanto, la Policía realizará el seguimiento de las denuncias por amenazas o extorsión contra candidatos, mientras que las Fuerzas Armadas y la Policía garantizarán el despliegue oportuno de sus efectivos hacia los locales de votación y la activación de los protocolos correspondientes durante la jornada electoral.

También acordaron fortalecer las acciones relacionadas con la identificación de electores y actualizar la información ante RENIEC. Asimismo, la ODPE coordinará con ENOSA y la Defensoría del Pueblo para verificar las condiciones del servicio eléctrico en los locales de votación.

En la sesión participaron los representantes de las instituciones del JEE de Sullana, ODPE de Sullana, Reniec, Corte Superior de Justicia de Sullana, Distrito Fiscal de Sullana, Módulo Defensorial de Sullana, Subprefectura Provincial, Policía Nacional del Perú en Sullana, Primera Brigada del Ejército, Enosa, Subgerencia de Gestión de Riesgos y la Federación Regional de Rondas Campesinas de Piura.