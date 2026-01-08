Las autoridades inspeccionaron diversas farmacias y multaron a una de ellas debido a que atendía al público sin contar con la documentación respectiva en la provincia de Sullana.

El operativo fue realizado por la Municipalidad Provincial de Sullana, a través de la Subgerencia de Fiscalización, Fiscalía de Prevención del Delito y la Dirección de Fiscalización Sanitaria (DIRFIS).

En la avenida Santa Rosa, detectaron que uno de estos locales atendía al público sin contar con licencia de funcionamiento, ni Certificado ITSE, además de la ausencia del químico farmacéutico, por lo que le impusieron una multa equivalente al 25 % de la UIT y la clausura temporal del local por 15 días.

Asimismo, verificaron la documentación en otra farmacia en la misma avenida y observaron incongruencias en la razón social consignada, por lo que se indicó su inmediata regularización. Mientras que, en un tercer local, detectaron observaciones sanitarias, iniciándose el procedimiento administrativo correspondiente.