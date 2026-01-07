Efectivos policiales del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), detuvieron a un ciudadano colombiano con un arma de fuego y municiones en el distrito de Querecotillo, provincia de Sullana.

Se trata de M.P.C. de 32 años que fue detenido cuando se trasladaba en una motocicleta por la calle Espinar y al ver a los agentes policiales, descendió y trató de fugar, pero fue intervenido en la puerta de una vivienda.

En un morral le encontraron un arma de fuego y un cartucho. Asimismo, en una vivienda encontraron ocho municiones y fue trasladado a la dependencia policiales para las investigaciones correspondientes.