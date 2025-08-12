Las autoridades intervinieron diversas cocheras que fueron sancionadas debido a que funcionaban sin autorización correspondiente en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Usaron números enmascarados para desviar más de un millón de soles]

El operativo fue realizado por la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Sullana, en coordinación con el área de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Sullana y efectivos policiales de la SEPROVE.

La diligencia estuvo dirigida por los fiscales Sara Vidal y Kevin Antón, quienes intervinieron la playa de estacionamiento Gemelas y cochera Darwins.

Personal municipal constató el cumplimiento de condiciones de seguridad y el legal funcionamiento de los nombrados establecimientos, indicando que en uno se excedía la capacidad de vehículos autorizada y otro no contaba con licencia de funcionamiento ni con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE); por lo cual, procedieron a imponer las sanciones administrativas correspondientes por las infracciones advertidas.

Asimismo, el personal policial realizó la verificación de placas y series de motor de todos los vehículos en ambos establecimientos, indicando que no encontraron requisitorias vigentes.

Finalmente, los representantes del Ministerio Público exhortaron a los responsables de ambos establecimientos a subsanar las observaciones detectadas, cumplir con las sanciones impuestas y establecer un control riguroso de identificación de los vehículos que ingresan, en salvaguarda de la seguridad ciudadana y la prevención de delitos contra el patrimonio.