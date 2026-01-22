Autoridades intervinienen diversas juguerías
Autoridades intervinienen diversas juguerías

Las autoridades ejecutaron un operativo inopinado en diversas juguerías de la , donde uno de los establecimientos fue sancionado al presentar deficiencias en sus medidas de seguridad.

La diligencia liderada por la fiscal Sara Vidal con el apoyo del área de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Sullana, tuvo como objetivo prevenir delitos contra la salud pública y de peligro común.

En uno de los locales se detectó un extintor vencido. Ante esto, la municipalidad impuso una multa equivalente al 10% de una UIT (Unidad Impositiva Tributaria). Mientras que la representante del Ministerio Público exhortó a los dueños a subsanar la observación.

También inspeccionaron otros locales que acreditaron tener su documentación en regla, incluyendo certificados de fumigación y extintores, así como el cumplimiento de las normas de higiene y orden en el área de preparación.

La Fiscalía anunció que estas intervenciones continuarán de manera aleatoria en toda la provincia para garantizar el cumplimiento de las normas municipales y penales.

TAGS RELACIONADOS