Las autoridades ejecutaron un operativo inopinado en diversas juguerías de la ciudad de Sullana, donde uno de los establecimientos fue sancionado al presentar deficiencias en sus medidas de seguridad.

[PUEDES VER: Policía captura a “Los Rápidos del Pase” con droga]

La diligencia liderada por la fiscal Sara Vidal con el apoyo del área de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Sullana, tuvo como objetivo prevenir delitos contra la salud pública y de peligro común.

En uno de los locales se detectó un extintor vencido. Ante esto, la municipalidad impuso una multa equivalente al 10% de una UIT (Unidad Impositiva Tributaria). Mientras que la representante del Ministerio Público exhortó a los dueños a subsanar la observación.

También inspeccionaron otros locales que acreditaron tener su documentación en regla, incluyendo certificados de fumigación y extintores, así como el cumplimiento de las normas de higiene y orden en el área de preparación.

La Fiscalía anunció que estas intervenciones continuarán de manera aleatoria en toda la provincia para garantizar el cumplimiento de las normas municipales y penales.