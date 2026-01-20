El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de la provincia de Sullana, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por un plazo de 9 meses al investigado José Miguel Pulache Sandoval por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de una madre de familia.

La medida fue dictada por el juez Carlos Muñoz, tras el pedido que realizó el representante del Ministerio Público de esta ciudad y dispuso que sea internado en el establecimiento penitenciario de Piura.

Los hechos materia de investigación, se registraron cerca de la medianoche del 14 de enero del presente año, cuando el conductor de un mototaxi piloteada por el imputado en el sector de Sánchez Cerro, fue aprehendido, mediante arresto ciudadano, momentos después que junto a otros delincuentes que se dieron a la fuga, interceptaron a una dama con arma blanca, robándole su cartera con dinero, teléfonos y documentos personales.

El juez consideró los 23 elementos de convicción, sobre todo las visualizaciones de las cámaras de video vigilancia cercanas, donde la agraviada reconoce el vehículo que la interceptó y de donde sus atacantes descendieron para arrebatarle sus pertenencias. Así como el acta de deslacrado y visualización de especies robadas, reconocidas por la víctima, que hallaron en el registro personal del intervenido en flagrante delito.