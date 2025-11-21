Las autoridades realizaron un operativo a distintas panaderías de la provincia de Sullana, donde exhortaron a los encargados que regularicen la documentación respectiva para garantizar la salud pública y los locales sigan funcionando.

Las diligencia fue realizada por el fiscal Kevin Antón de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, en coordinación con Área de Fiscalización de la Municipalidad Distrital de Bellavista, personal de Salud y la Policía Nacional del Perú.

Durante la intervención en una panadería de la calle Puno, constataron que el local cuenta con la documentación para su legal funcionamiento, en especial el informe técnico sanitario vigente; sin embargo, el personal que manipula alimentos no posee carné sanitario. Ante esto, el Ministerio Público exhortó a la encargada a regularizar esta documentación.

Posteriormente, en otro local en la calle Cajamarca, verificaron que, si bien el local cuenta con informe técnico sanitario vigente, los carnés sanitarios del personal y los certificados de fumigación y extintores se encuentran vencidos. Al respecto, la municipalidad informó que no cuenta con disposiciones sancionadoras para dicha omisión.

El Ministerio Público exhortó a los administradores la necesidad de subsanar de inmediato las observaciones detectadas y a las autoridades municipales a fortalecer sus instrumentos normativos sancionadores para garantizar la protección de la salud pública.