La Municipalidad Provincial de Sullana a través de la Subgerencia de Turismo, Desarrollo Económico y Productivo, en coordinación con la empresa Pizca Foods S.A.C., viene impulsando la siembra de ají de exportación como una alternativa productiva para fortalecer el sector agrícola de la provincia.

Ante esto, desarrollaron una charla técnica sobre producción, proceso y exportación de ají, dirigida a productores agrícolas de la zona, con el objetivo de brindarles información y herramientas que les permitan mejorar sus cultivos, incrementar su productividad y acceder a nuevos mercados.

Durante la jornada, los participantes recibieron orientación sobre las condiciones adecuadas para la siembra, el manejo del cultivo, los estándares de calidad requeridos para la exportación y las oportunidades comerciales que ofrece este producto en el mercado internacional.