Efectivos policiales de la comisaría de Sullana, intervinieron a dos hermanos de nacionalidad venezolana a quienes les hallaron un arma de fuego que estaba oculta en un cesto de ropa en su vivienda en esta ciudad.

La diligencia fue realizada en el asentamiento José Carlos Mariátegui donde intervinieron a los extranjeros M.B.B. (29) y A.B.B. (21), cuando se encontraban en el segundo piso del inmueble situado en la calle César Sandino y le hallaron una pistola abastecida con cinco municiones.

Tras ello, los hermanos fueron puestos a disposición de la unidad especializada para las diligencias en coordinación con el representante del Ministerio Público.

Mientras en el distrito de Paimas, Ayabaca, la Policía de la comisaría intervino a tres sujetos en la carretera Paimas - Puente Paraje y les hallaron un morral con un revólver, cinco cartuchos y un pasamontaña.

Se trata de L.Ch.P. (21), C.M.G. (20) y F.C.P. (34), quienes se encontraban libando licor en el interior de un bar. El último de ellos, presentaba una orden de captura del juzgado por el delito de violencia familiar.