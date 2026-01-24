Las autoridades realizaron un operativo a diversos locales y sancionaron a una planta procesadora de agua de mesa, debido a que hallaron observaciones en un local ubicado en la provincia de Sullana.

La intervención fue realizada por el fiscal Juan Aguilar de la Fiscalía de Prevención del Delito, junto a personal de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Sullana y de la Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria (DIRFIS).

Como resultado de la intervención, el personal municipal impuso una sanción al local ubicado en el barrio Buenos Aires por tener la infraestructura en mal estado de conservación, equivalente a una multa del 40 % de la UIT.

Además, la Fiscalía exhortó al propietario a subsanar de manera inmediata las observaciones detectadas. Asimismo, anunciaron la ejecución de operativos a establecimientos de otros rubros en esta ciudad.