El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) convocó a nivel nacional al proceso de inscripción de Beca 18-2027. En ese marco, la Municipalidad Provincial de Sullana, a través de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Juventudes, ha implementado un módulo de orientación gratuita en el Centro de Convenciones para los jóvenes de la provincia interesados en inscribirse y participar en esta convocatoria.

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Las inscripciones estarán disponibles hasta el viernes 16 de octubre, por lo que se recomienda a los interesados revisar los requisitos establecidos por Pronabec y completar su registro dentro del plazo previsto.

Como parte de estas acciones de orientación, este 14 de octubre, a las 10:00 a. m., se realizará una charla informativa en el Centro de Convenciones, a cargo de Evelyn Márquez Calle, especialista de Pronabec, quien explicará los alcances de la convocatoria y brindará información sobre el proceso de postulación.

Asimismo, los jóvenes podrán acudir al Centro de Convenciones para recibir orientación gratuita hasta el viernes 16 de octubre, en los horarios de 10:00 a. m. a 12:00 m. y de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Para recibir asistencia durante el proceso de inscripción, los interesados deberán llevar los correos electrónicos de Gmail, tanto del estudiante como del padre, madre o apoderado acompañante, DNI vigente del estudiante y del acompañante, y el celular con la batería cargada y acceso a internet mediante datos móviles.

La Municipalidad Provincial de Sullana invita a los jóvenes que cumplan con los requisitos a aprovechar este servicio gratuito de orientación y realizar oportunamente su inscripción a la convocatoria nacional de Beca 18-2027, a cargo de Pronabec. Asimismo, exhorta a los directores de las instituciones educativas a brindar las facilidades necesarias a los estudiantes interesados en acceder a este servicio de orientación y asistencia técnica para su inscripción.