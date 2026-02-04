Familiares de Gerardo Troncos Villalta buscan intensamente al agricultor tras registrarse su caída al canal de regadío Daniel Escobar, en la provincia de Sullana. El accidente ocurrió mientras se desplazaba en su motocicleta.

El trágico incidente se registró aproximadamente a las 6:30 de la tarde del pasado lunes 2 de febrero. Según informaron, el hecho tuvo lugar a la altura del sector Marán, ubicado en el centro poblado de Somate.

Pese a que familiares y lugareños lograron localizar la motocicleta flotando en el cauce del canal, el cuerpo del agricultor aún no es encontrado. Actualmente, efectivos de la Unidad de Rescate de la Policía, junto a los pobladores de la zona, intensifican las labores de búsqueda para hallar a Troncos.