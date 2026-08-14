Las autoridades realizaron un operativo y detuvieron a un hombre a inmediaciones de un bar en el asentamiento Obdulio Rivera del distrito de Querecotillo, debido a que contaba con una requisitoria emitida por el Juzgado Unipersonal de la provincia de Sullana.

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El operativo fue realizado por los fiscales Sara Vidal y Kevin Vidal de la Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana, Policía y municipalidad, quienes, además, intervinieron una fiesta que se desarrollaba en la vía pública y no contaba con la autorización correspondiente.

Ante esto, el personal de la comuna de Querecotillo aplicó la sanción administrativa consistente en una multa de una UIT (Unidad Impositiva Tributaria) y la clausura definitiva por la realización de espectáculos públicos no deportivos sin autorización municipal.

Asimismo, las autoridades inspeccionaron otros bares en dicha jurisdicción. Tras ello, los reprentantes del Ministerio Público exhortaron a los propietarios de los establecimientos intervenidos a cumplir estrictamente con los horarios comerciales autorizados y reforzar las medidas de seguridad interna, a fin de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los asistentes o favorecer la comisión de hechos delictivos.