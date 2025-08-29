La Municipalidad Provincial de Sullana clausuró cuatro bares que operaban de forma irregular en distintos puntos de la ciudad. Estos locales, que no cumplían con las normas municipales, generaban constantes molestias a los vecinos y representaban un riesgo para la seguridad ciudadana.

Se trata de establecimientos ubicados en los asentamientos Victorino Elorz Goicochea y El Obrero. Todos estos locales fueron multados y clausurados temporalmente, luego de comprobarse que funcionaban como bares clandestinos y se habían convertido en puntos de consumo desmedido de alcohol.

La subgerente de Fiscalización, Mercedes Joshelyn Martínez Dioses, informó que estos operativos buscan reducir la delincuencia, prevenir hechos delictivos y devolver tranquilidad a los barrios de Sullana, en respuesta a las denuncias vecinales que exigen un entorno más seguro.