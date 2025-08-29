Operativo fue realizado en la ciudad de Sullana
La Municipalidad Provincial de clausuró cuatro bares que operaban de forma irregular en distintos puntos de la ciudad. Estos locales, que no cumplían con las normas municipales, generaban constantes molestias a los vecinos y representaban un riesgo para la seguridad ciudadana.

Se trata de establecimientos ubicados en los asentamientos Victorino Elorz Goicochea y El Obrero. Todos estos locales fueron multados y clausurados temporalmente, luego de comprobarse que funcionaban como bares clandestinos y se habían convertido en puntos de consumo desmedido de alcohol.

La subgerente de Fiscalización, Mercedes Joshelyn Martínez Dioses, informó que estos operativos buscan reducir la delincuencia, prevenir hechos delictivos y devolver tranquilidad a los barrios de Sullana, en respuesta a las denuncias vecinales que exigen un entorno más seguro.

