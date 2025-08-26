Sicarios a bordo de una motocicleta, atacaron a balazos a dos amigos que se encontraban en el interior de un bar, quienes murieron luego en el Hospital de Apoyo II-2, en la provincia de Sullana. Una mujer también resultó herida.

El ataque se registró la noche del lunes 25 de agosto, cuando los criminales llegaron al local situado en la intersección del pasaje Municipal y transversal Santa Isabel en el asentamiento Pilar Nores y atacaron a tiros con dirección a una mesa.

Tras el ataque, Josué Zapata Sánchez y Anderson Castillo Quintana fueron trasladados al nuevo Hospital de Apoyo II-2 en el sector oeste de esta ciudad, donde el primero llegó sin vida, mientras que Castillo murió posteriormente.

Asimismo, los balazos alcanzaron a una mujer que se encuentra internada en el mismo nosocomio.