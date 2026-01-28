Un grupo de subcontratistas denunció a la empresa Constructora Miraflores Perú (CMP) por supuesta falta de pagos desde hace más de un año, lo que les ha generado fuertes deudas y están al borde de la quiebra.

impagos. Según la denuncia, existe un grupo de empresas subcontratistas piuranas que ha venido trabajando desde hace más de un año con la Constructora Miraflores Perú SAC (CMP), en distintos proyectos ejecutados en Piura. Sin embargo, se han visto en la obligación de denunciar a través de cartas notariales a esta empresa por incumplimiento de pagos.

Pese a que anteriormente existía una comunicación con la empresa, en la actualidad, los denunciantes señalan que la empresa dejó de responder los mensajes a través de correos y comunicaciones formales, incluso de cartas notariales, sin dar ninguna explicación ni alternativa. Mientras que las empresas locales tienen facturas impagas, factoring y cuentas embargadas, lo que los puede llevar a la quiebra.

No obstante, los subcontratistas precisan que la inmobiliaria Miraflores Perú S.A.C. (IMP) forma parte de la constitución y accionariado de CMP, es decir, se trata de un grupo empresarial con respaldo económico y presencia regional (ubicadas en Miraflores Country Club), frente a subcontratistas pequeños que cumplieron su trabajo.

En tanto, la deuda, de al menos 5 empresas subcontratistas afectadas que realizaron trabajos de arquitectura, tarrajeos, asentado de ladrillo, entre otros trabajos, oscilan entre los 158 000 soles hasta el medio millón de soles. Indican que los trabajos realizados fueron en el proyecto Marinacoast, en la playa de Máncora, provincia de Talara.

“Es bastante. No quieren hacerse cargo. Su gerente de Operaciones no responde, que es el único peruano que nos daba la cara”, dice uno de los denunciantes.

Además, indican que temen que esta empresa sea disuelta, corriendo el riesgo de no pagar esta deuda a los subcontratistas.

Cabe señalar que la carta notarial fue emitida el pasado 25 de noviembre de 2025 a la Constructora Miraflores Perú SAC por parte de la empresa Quinta Fachada Perú SAC, en la que señala que trabajó con la empresa desde octubre de 2024 donde cumplió con la obligaciones técnicas y operativas en la obra Marina Coast Home Beah Club - Máncora, pero durante la ejecución del proyecto, CMP empezó a incumplir de forma sistemática los pagos pactados, lo que provocó retrasos y afectó el flujo operativo hasta generar la paralización de la obra.

Sin embargo, el denunciante sostuvo que hasta la fecha no se ha tenido respuesta alguna por parte de la empresa por estos pagos, por lo que continuarán con sus exigencias, puesto que el trabajo ya se realizó, pero la constructora no les pagó.