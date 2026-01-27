La hija de una paciente diagnosticada con cáncer al seno denunció que el seguro social EsSalud en Piura no cuenta con insumos médicos para el tratamiento de quimioterapias.

Según Gabriela Suárez Huacchillo, hija de S.H.C, quien hace dos años fue diagnosticada de cáncer al seno en cuarta etapa, en el hoy el hospital regional José Cayetano Heredia de Piura le comunicaron que no hay presupuesto para la medicina de su madre.

Dijo que la paciente necesita del medicamento trastazumat deruxacan, lo cual no tiene el seguro ocasionando preocupación por el tratamiento de la mujer.

Es así como la mujer pide la atención de las autoridades pertinentes para evitar se suspenda el tratamiento contra el cáncer de su señora madre.