Las autoridades clausuraron una botica que no contaba con la documentación en regla en la provincia de Sullana. Además, inspeccionaron otros establecimientos.

[PUEDES VER: Sentencian a mototaxista por participar en asalto a una madre de familia]

La diligencia fue realizada por los fiscales Kevin Antón y Sara Vidal de la Fiscalía de Prevención del Delito, junto al personal de la Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria (DIRFIS) y la Municipalidad Provincial de Sullana, quienes verificaron el cumplimiento de las disposiciones que regulan el funcionamiento de estos negocios.

En una botica ubicada en la urbanización popular Nuevo Horizonte, constataron que guncionaba en un horario no autorizado, carecía de certificado ITSE vigente, tenía desactualizado el Libro de Ocurrencias y no contaba con certificación de Buenas Prácticas. También se observaron deficiencias de ventilación en el almacén de medicamentos.

Ante estos incumplimientos, la DIRFIS dispuso la clausura temporal del local por siete días, mientras que la municipalidad impuso una multa equivalente al 20 % de una UIT.

Asimismo, las autoridades inspeccionaron otra farmacia en la urbanización Nueva Sullana, donde detectaron que el certificado del pozo a tierra se encontraba vencido desde el 10 de octubre. También se verificó que el tablero eléctrico y el extintor estaban obstruidos por elementos inflamables.

A ello se sumaron observaciones en los registros de control de temperatura y en el libro de psicotrópicos. La DIRFIS otorgó un plazo de siete días para subsanar estas observaciones y notificó la infracción correspondiente por riesgo eléctrico. La municipalidad también impuso una multa equivalente al 20 % de una UIT.