Un verdadero calvario viven desde hace varios años las familias del sector 10 del asentamiento humano Nueva Esperanza, en el distrito de Veintiséis de Octubre, por el constante colapso de la red de alcantarillado.

Los pobladores denunciaron que este colapso de desagües es constante y desde hace varios años. Pese a los constantes reclamos a la EPS Grau, hasta la fecha no hacen absolutamente nada para solucionarlo.

Precisaron que las aguas servidas en la zona los vienen perjudicando en su salud, siendo los más afectados los niños y ancianos.

“Llevo más de 20 años en esta zona y los colapsos son a diario, además de las aguas servidas hay residuos sólidos. El olor es insoportable sobre todo al mediodía que no se puede ni almorzar. Todo esto está horrible, los niños son los más perjudicados porque les salen ronchas, sobre todo enfermedades a la piel”, indicaron los vecinos.

Agregaron que ya han presentado múltiples documentos a la empresa del agua, pero “no les hacen caso”. “También solicitamos apoyo a la municipalidad para que desinfecte y retire la basura, pero no hacen caso. Cuando llueve es peor porque todo se inunda y nosotros tenemos que caminar en medio de esas aguas putrefactas y nos salen hongos en las piernas”, indicaron los moradores indignados.

Panorama similar viven los pobladores del asentamiento humano San Judas Tadeo, quienes se encuentran expuestos a enfermedades por la contaminación que existe en el dren Turquía, el cual está colmatado de basura y aguas servidas.

“Nos sentimos abandonados por parte de las autoridades porque hay proliferación de zancudos, mosquitos, no hay descolmatación del dren y los más perjudicados como siempre son los niños. Solo cuando quieren el voto popular nos prometen y vienen a visitarnos”, indicaron.