Los vecinos del sector El Chilcal, en Piura, nuevamente denunciaron el colapso de la red de alcantarillado, lo cual provocó la formación de inmensas lagunas en los alrededores.

Ayer, desde las primeras horas de la mañana, se registró un nuevo colapso de los desagües en el jirón Tangarará del sector El Chilcal de Piura, que afectó a decenas de familias.

“Llevo más de 50 años y toda la vida ha sido este problema del colapso de las aguas servidas . Ya hemos reclamado a la EPS Grau, al Gobierno Regional, al Ministerio de Vivienda y a todas las autoridades y nos dicen que no hay presupuesto, no hay nada. Esto es un círculo vicioso de nunca acabar”, indicaron los vecinos.

Ellos exigieron a la EPS Grau la inmediata solución y la desinfección de la zona, pues temen la proliferación de enfermedades perjudicando sobre todo a los niños y personas de la tercera edad.

Al respecto, la EPS Grau informó que, debido a la ejecución de la obra ejecutada por terceros, denominada “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana de la avenida Grau y prolongación de la Av. Grau, en los distritos de Veintiséis de Octubre y Piura”, se ha producido la colmatación de buzones del sistema de alcantarillado, generando el afloramiento de aguas servidas en la parte baja de la mencionada urbanización, específicamente en la calle La Arena.

“Esta situación ha ocasionado un nuevo colapso del sistema de alcantarillado. En este sentido, EPS Grau ha sostenido una reunión, donde se ha acordado que la contratista intervendrá con una motobomba de 8 pulgadas y otra de 6 pulgadas, a fin de mitigar los daños ocasionados y resarcir la afectación”, precisa el comunicado.

Agregó que, mientras se soluciona de manera definitiva este problema, se atenderá la emergencia con equipo hidrojet, con el objetivo de reducir el impacto y salvaguardar la salud pública.