Extorsionadores atacaron con un explosivo un centro odontológico ubicado en la provincia de Sullana a cuyo propietario le estarían exigiendo S/ 10,000 para no atentar contra su vida o la de su familia.

El atentado ocurrió aproximadamente a la una de la madrugada del miércoles 28 de enero en el establecimiento Dental Social Sullana, situado en la cuarta cuadra de la calle Santa Teresa, frente a la plazuela de la urbanización Santa Rosa.

Se conoció que uno de los delincuentes arrojó el explosivo a través de la reja hacia el patio del inmueble. La fuerte detonación solo causó daños materiales, aunque el gran estruendo alarmó a todos los vecinos de la jurisdicción.

“Esto ya es preocupante. Las autoridades deben hacer algo de inmediato, porque no pueden poner un negocio, debido a que inmediatamente los extorsionan”, dijo un vecino de la calle Santa Teresa.

Se supo que el propietario del local es víctima de extorsión desde hace varios días y ha interpuesto la denuncia en la dependencia policial de esta localidad.